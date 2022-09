Vorige week woensdag kondigde Sony PlayStation aan welke games deel uit zullen maken van de PlayStation Plus line-up voor september. Nu we op de eerste dinsdag van de maand zijn aangekomen, is het moment daar dat de nieuwe games beschikbaar gesteld zijn om te downloaden.

Als je een PlayStation Plus Essential of hoger abonnement hebt, kun je nu de drie games downloaden. Deze maand bestaat het aanbod uit Need For Speed: Heat, Granblue Fantasy Versus en Toem. Door op de titels te klikken ga je rechtstreeks naar de PlayStation Store.

Vanuit hier kan je de games naar je console downloaden of in je downloadlijst zetten. In beide gevallen zijn de games dan voor altijd toegankelijk, mits je natuurlijk een actief abonnement blijft behouden.