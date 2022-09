We zijn inmiddels al zes dagen in de maand september en het was wachten op de bekendmaking van de Xbox Game Pass games voor deze maand. Die heeft Microsoft nu uit de doeken gedaan en het gaat hier om de line-up tot en met 15 september. Later deze maand mogen we dus nog een update verwachten over de tweede helft van september.

Er staan voor de komende negen dagen acht titels op de planning, die aan het abonnement toegevoegd zullen worden. Hieronder de details op een rijtje:

Nu beschikbaar

Disney Dreamlight Valley: Founder’s Edition (Cloud, console & pc)

Opus Magnum (Pc)

Train Sim World 3 (Console & pc)

Vanaf 13 september

Ashes of the Singularity: Escalation (Pc)

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (Cloud, console & pc)

Vanaf 14 september

You Suck at Parking (Cloud, console & pc)

Vanaf 15 september

Despot’s Game (Console & pc)

Metal: Hellsinger (Console & pc)

De onderstaande games zullen op 15 september uit de line-up worden gehaald, dus als je ze nog wilt spelen raden we je aan snel te zijn. De titels in het rijtje zijn momenteel met een korting te verkrijgen die kan oplopen tot 20%.

A Plague Tale: Innocence (Cloud, console & pc)

Aragami 2 (Cloud, console & pc)

Bug Fables: The Everlasting Sapling (Cloud, console & pc)

Craftopia (Cloud, console & pc)

Final Fantasy XIII (Console & pc)

Flynn: Son of Crimson (Cloud, console & pc)

I Am Fish (Cloud, console & pc)

Lost Words: Beyond the Page (Cloud, console & pc)

Mighty Goose (Cloud, console & pc)

SkateBird (Cloud, console & pc)

The Artful Escape (Cloud, console & pc)

Xbox Game Pass abonnement nodig? Dan kan je hier terecht. Woonachtig in België? Klik dan hier.