Microsoft heeft vandaag weer een nieuwe update voor de Xbox Series X|S/Cloud gaming uitgerold en die komt met nieuwe features. De belangrijkste is de optie om ongewenst geluid in een party chat te dempen. De update voegt namelijk ‘Noise Suppression’ toe en dit zorgt ervoor dat geluiden als ademen, het klikken van knoppen en ander achtergrondgeluid gedempt wordt.

Hierdoor is de audio meer afgestemd op je spraak en hebben anderen eventueel minder last van herrie om je heen. Dit is echter optioneel, want je kunt deze onderdrukking uitschakelen via de opties in het systeem. Deze functie komt binnenkort overigens ook naar andere apparaten. Welke precies is niet duidelijk, maar wellicht dat het om de Xbox One gaat.

Een andere nieuwe feature is de mogelijkheid om direct een game in te gaan op basis van gedeelde captures van vrienden. Als een vriend bijvoorbeeld een fragment van Forza Horizon 5 heeft gedeeld en je bekijkt de clip of screenshot, dan kun je gelijk via die content de game opstarten op het cloud platform dat Xbox Cloud gaming ondersteunt.