Battlefield 2042 beschikte niet over een verhalende singleplayer campagne, wat toch enigszins als een gemis werd aangevoeld. Ook de multiplayer was niet helemaal je van het en het kwam EA en met name DICE op veel kritiek te staan. Inmiddels zijn er veel updates doorgevoerd en DICE is nog een hoop van plan.

Ondertussen heeft ook uitgever EA Games de nodige veranderingen doorgevoerd. Zo hebben ze Respawn Entertainment oprichter Vince Zampella aangesteld als de man die de gehele franchise zal moeten overzien. Met andere woorden: hij is verantwoordelijk voor de reeks en zal alles weer op de rit moeten krijgen.

Een van de eerste stappen in een nieuwe richting is de officiële aankondiging van Ridgeline Games. Dit is een studio die vorig jaar in Seattle geopend werd. Sindsdien is het bezig geweest met talenten werven en meer. Nu dit allemaal is opgezet, is de naam bekendgemaakt en tevens is duidelijk geworden waar ze mee bezig zijn.

Marcus Lehto, de mede bedenker van de Halo-serie, staat aan het hoofd van deze studio en hij vertelde dat ze zich bij Ridgeline Games gaan bezighouden met het ontwikkelen van een verhalende campagne in het Battlefield universum. Hiervoor werken ze nauw samen met Ripple Effect en DICE, en het betreft hier het singleplayer segment voor een nieuw deel.

Helaas is niet bekendgemaakt wat voor soort campagne het gaat worden, maar gezien de studio nog geen jaar bestaat is dat geen verrassing. Dit betekent ook dat de kans groot is dat het nog wel even zal duren vooraleer we iets meer zullen horen, laat staan zien. Het goede nieuws is echter dat verhalende campagnes terug zullen keren in de franchise.