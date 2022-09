Amazon Games werkte een tijdje samen met ontwikkelaar Athlon Games, zelf een onderdeel van Leyou Technologies, aan een MMO die zou plaatsvinden in Middle-Earth, oftewel het universum van The Lord of the Rings. Hoewel J.R.R. Tolkiens legendarische wereld uitermate geschikt lijkt voor dit soort titels, werd het project na enkele jaren productie een half jaar geleden abrupt in de prullenbak gekeild. Hoor je dat? Dat is het geluid van duizenden The Lord of the Rings fans die hun wanhoop uitschreeuwen.

Inmiddels weten we dankzij een recent interview op GameSpot waarom het project nooit effectief het levenslicht gezien heeft. De hele uitleg is redelijk complex, omdat er veel partijen bij betrokken zijn. De rechtenhouder van de The Lord of the Rings IP (Middle-Earth Enterprises) heeft een clausule in hun contract staan, dat stelt dat ze hun deal mogen verbreken wanneer één van de partijen door een extern bedrijf overgenomen wordt. En dat gebeurde toen Tencent in december 2020 eigenaar werd van Leyou.

Amazon Games bleef nog verwoed proberen om een samenwerking met Tencent uit de grond te stampen, maar geen van beide partijen leek zich volledig te kunnen vinden in de voorgestelde regelingen. Beide partijen zouden “te groot” zijn om op deze manier (lees: een manier waarop één van beide de IP bezit en de andere de game maakt) samen in zee te gaan. We laten het Christoph Hartmann – de president van Amazon Games – hieronder even zelf uitleggen, kwestie van verwarring te voorkomen: