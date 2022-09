Activision Blizzard heeft enige tijd terug al laten doorschemeren dat ze Warzone naar mobiel zouden gaan brengen. De game stond tot op heden bekend als ‘Project Aurora’, maar met een hele korte teaser trailer is nu de officiële titel bekendgemaakt: Call of Duty: Warzone Mobile.

Een beetje voorspelbaar natuurlijk, maar daarmee hebben we de officiële bevestiging dat de populaire Battle Royale shooter naar mobiele platformen zal komen. We zullen op 15 september tijdens Call of Duty Next meer te horen krijgen, gezien de uitgever tijdens die presentatie dieper op deze titel ingaat.

Deze showcase zal om 18:30 uur van start gaan op de genoemde datum.