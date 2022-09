De Tokyo Game Show nadert met rasse schreden. Ter ere van dit populaire evenement organiseert Capcom twee presentaties, die online gestreamd zullen worden. De eerste van deze live evenementen zal op 15 september om 15:00 uur te bekijken zijn, met een behoorlijke line-up.

Kijkers zullen uiteraard meer informatie over de toekomst van de Resident Evil franchise krijgen, maar ook hun hart kunnen ophalen aan een nieuwe trailer voor Street Fighter 6. Daarnaast verschijnen Exoprimal, Munster Hunter Rise: Sunbreak en Mega Man Battle Network Legacy Collection eveneens ten tonele.

De tweede presentatie zal op 16 september om 17:00 uur plaatsvinden en zal volledig rond Street Fighter 6 opgebouwd zijn. Noteer het in jullie agenda!

Join us for the #TGS2022 Capcom Online Program on Thursday 15th September at 15:00 BST / 16:00 CEST!

🌿 @RE_Games

🤖 @MegaMan

🐉 @monsterhunter

🦖 @exoprimal

👊 @StreetFighter

📺 More info: https://t.co/CWIDbTE8tD pic.twitter.com/z6m33jNEaJ

— Capcom Europe (@CapcomEurope) September 8, 2022