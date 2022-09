Hun eerste game blijft vooralsnog een mysterie, maar een van de oprichters heeft Deviation Games reeds verlaten. De studio werd opgericht door ex-Treyarch medewerkers Dave Anthony en Jason Blundell, maar de laatstgenoemde heeft zijn hoofdstuk bij Deviation Games gesloten.

Dit nieuws komt een beetje uit het niks. Deviation Games is een partnerschap met Sony aangegaan om een Triple-A ervaring voor de PlayStation te ontwikkelen. We weten echter nog niks over deze aanstaande game. Hopelijk heeft het vertrek van Blundell geen invloed op de ontwikkeling van deze titel.

Waarom Blundell is vertrokken bij de ontwikkelaar wordt niet duidelijk uit de verklaring die gegeven werd.