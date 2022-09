Vorig jaar in mei werd Tom Clancy’s The Division Heartland aangekondigd, maar sindsdien hebben we er weinig van vernomen. Dit afgezien van de leaks her en der. Tijdens Ubisoft Forward kwam de game even kort voorbij, waarbij de ontwikkelaar de game als het ware introduceerde.

Het betreft hier een nieuwe free-to-play game in het The Division universum en Ubisoft heeft gelijk aangekondigd dat het mogelijk is om deel te nemen aan de gesloten test. Daarvoor dien je jezelf op deze website te registreren.

Tom Clancy’s The Division Heartland zal verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.