Het is wat knullig maar het gebeurt regelmatig: uitgevers die hun eigen games lekken. Het overkomt elke uitgever, maar er is één bedrijf waar het wel heel vaak raak is, en dat is Ubisoft. Zo ook ditmaal, want Ubisoft heeft informatie over de free-to-play The Division spin-off, The Division Heartland gelekt via de Ubisoft Store.

Er is al vaker informatie gelekt over het spel, echter hebben we ditmaal ook nieuwe screenshots van de game die rechtstreeks bij Ubisoft vandaan komen.

Op de productpagina van het spel wordt gesteld dat het spel ‘binnenkort’ beschikbaar zal zijn en het belooft ‘grootschalige PvEvP’ gevechten met 45 spelers tegen een gevaarlijke groep genaamd de Vultures. Deze modus werd al eerder gelekt via de Xbox en PlayStation pagina’s van The Division Heartland.

Spelers zullen volgens de omschrijving kunnen kiezen uit zes verschillende Agents en drie verschillende classes voor elke match. Elk personage en class beschikt over zijn eigen perks en vaardigheden.

We zullen hier ongetwijfeld nog meer over horen deze week, want Ubisoft presenteert aankomende zaterdag meer footage van al aangekondigde én nieuwe games, waaronder het recent aangekondigde Assassin’s Creed Mirage.