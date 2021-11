Er is nieuwe informatie over Ubisofts free-to-play survival action shooter, Tom Clancy’s The Division: Heartland, gelekt via de game omschrijving, die te vinden is in de Xbox en PSN databases. De omschrijving van het spel bevat eerlijk gezegd niet bijster veel informatie, maar geeft ons toch een iets beter beeld van wat we kunnen verwachten van de aankomende Ubisoft Original.

Zo leren we meer over de setting, het spel speelt zich namelijk af in een dorp in Midden-Amerika, waar spelers zowel samen zullen werken als het tegen elkaar op zullen nemen in diverse modi, zoals Storm Operations. Dit belooft een grote PvEvP modus te worden. Daarnaast zullen er ook PvE modi beschikbaar zijn, zoals Excursion Operations voor de spelers die het liefst niet tegen andere mensen spelen.

Verder blijkt het mogelijk te zijn om uit zes verschillende personages te kiezen en drie verschillende classes die ieder verschillen in perks en vaardigheden. Verder worden we er niet heel veel wijzer van, maar meer informatie kan nu niet heel ver weg zijn, vooral gezien het feit dat The Division: Heartland een geplande release heeft in het komende fiscale jaar.

Voor de volledige omschrijving, zie hieronder.