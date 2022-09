Ubisoft zal Assassin’s Creed Mirage ongetwijfeld hebben willen bewaren voor Ubisoft Forward volgend weekend. Vanmiddag lekte er echter wat beelden van de game en ook gonst het al langere tijd van geruchten, waardoor de game officieel aankondigen net zo goed kan.

Via Twitter heeft Ubisoft Assassin’s Creed Mirage zodoende officieel gemaakt. Ze laten weten dat dit inderdaad de volgende titel in de reeks is en daarbij hebben ze een nieuwe afbeelding vrijgegeven die een setting in het Midden-Oosten doet bevestigen.

Tijdens Ubisoft Forward op 10 september zullen we meer horen.