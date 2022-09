Eerder deze week konden we al melden dat de eerstvolgende game in de Assassin’s Creed franchise waarschijnlijk Assassin’s Creed Mirage is. Samen met de titel werden er ook de nodige details gelekt, die deels door Jason Schreier bevestigd werden. Naar verwachting zal Ubisoft de nieuwe game op 10 september tijdens Ubisoft Forward aankondigen.

Voordat de officiële aankondiging daar is, zijn de eerste afbeeldingen echter al gelekt. Het gaat om twee vergelijkbare shots die allebei afkomstig zijn uit de Ubisoft Store, een platform waar met enige regelmaat onaangekondigde content via lekt. Dit maakt het automatisch erg betrouwbaar.

De afbeeldingen horen trouwens bij een specifieke quest, die waarschijnlijk als pre-order bonus aangeboden wordt. De benaming is ‘The Forty Thieves’ en dat is gebaseerd op het verhaal van Ali Baba wat weer Arabische folklore is, wat automatisch weer de setting in Bagdad meer geloofwaardig maakt.