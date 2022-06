Sinds de onthulling van The Division Heartland is er het ene na het andere artikel verschenen met gelekte informatie over de game. Het lijkt erop dat daar nog geen einde aan komt, want er is weer nieuwe informatie gelekt.

De laatste keer dat er informatie naar buiten kwam van The Division Heartland was aan Tom Henderson te danken. De nieuwe details zijn wederom door Henderson aan het licht gekomen, via Try Hard Guides. Zijn bronnen hebben laten weten dat er bij de twee modi die al eerder zijn gelekt – Storm en Expedition (die nu Excursion heet) – er nog twee bij zijn gekomen, genaamd: Nightfall en Hunt.

Nightfall is een PvE-modus en hierin moet je loot bemachtigen en deze naar je basis zien te brengen. Hier blijft het echter niet bij, want tijdens je missie moet je ook bepaalde opdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld het vergaren van bepaalde data of bepaalde doelwitten uitschakelen.

Heb je alle opdrachten uitgevoerd, dan moet je naar een ‘extraction point’. Je moet echter wel wachten totdat het weer licht wordt voordat je wordt opgehaald. Dus tot die tijd zal je moeten overleven. Van Hunt is nagenoeg niets bekend, maar er wordt gedacht dat het een Deathmatch-achtige modus is.

De bronnen van Henderson laten ook weten dat The Division Heartland cross-play ondersteunt. Tevens zal de indeling van je gear en dergelijke te vergelijken zijn met de hoofdserie. Er zijn foto’s van de game getoond en volgens Henderson ziet het ernaar uit dat de game bijna gereed is. Er wordt vanuit gegaan dat het spel eind dit jaar zal worden uitgegeven.