Ubisoft kondigde een geruime tijd terug de free-to-play spin-off The Division Heartland aan, maar sindsdien hebben ze zo goed als niets nieuws over de titel gedeeld. Via Tom Henderson zijn nu echter een hoop details gelekt en gezien deze leaker het nogal vaak bij het rechte eind heeft, klinkt het onderstaande erg interessant.

Zo speelt deze game zich af in een kleine plaats genaamd Silver Creek en daarmee stapt deze game af van de grote steden die in The Division gebruikt worden. Dit betekent niet dat Silver Creek een klein gebied is, want het gaat alsnog om een grote open wereld, waarin veel loot gevonden kan worden.

Veel gebieden zijn echter besmet met ‘Green Poison’ en als je daardoor geraakt wordt zul je neer gaan. Je kunt het echter overleven, maar daarvoor moet je wel een gasmasker hebben en die kan je weer onderhouden door filters te gebruiken. Die kun je tevens craften als je de juiste middelen hebt.

Terwijl je speelt kun je uitkijken naar SHD Beacons die overal op de map geplaatst zijn, waarmee je supply drops kan inroepen, upgrades kan kopen, besmette gebieden kunt reinigen en nog veel meer. Je doel in de game is ook om te looten, verbeteringen te maken en stapsgewijs steeds beter te worden, zodat je de wijde wereld kunt trotseren.

Jezelf ontwikkelen gaat op basis van alle elementen in de wereld, maar daarvoor moet je wel geregeld terugkeren naar je eigen ‘Base of Operations’. Hier kan je ook nieuwe dagelijkse en wekelijkse missies aannemen. Geinig is dat deze basis ook een arcade bevat waar games als Driver en For Honor gespeeld kunnen worden, maar het is niet bekend of je ze als speler ook echt zelf kan spelen.

De twee modi waar het primair om draait in deze game zijn Storm en Excursion. De eerste is een PvPvE modus, die enigszins vergelijkbaar is met Escape from Tarkov. Spelers zullen hierin loot moeten verzamelen en hulpmiddelen moeten verzamelen terwijl ze de map verkennen. Ondertussen krijgen de spelers zowel met AI als menselijke tegenstanders te maken en het is zaak die te verslaan.

In Excursion is er sprake van een PvE-achtige modus, waarin spelers op een eigen tempo AI-soldaten kunnen bestrijden en de map kunnen verkennen terwijl er naar loot gezocht wordt. De vijanden die in deze modus gevonden worden heten ‘Vultures’ en komen in zes verschillende varianten: Flanker, Grunt, Heavy, Sharps, Hooter en Technician.

De game beschikt vooralsnog over zes verschillende personages, waarvan drie man en drie vrouw. Qua gameplay is er geen verschil, het is puur cosmetisch. Wel kan er gekozen worden uit verschillende classes, zo zullen er drie beschikbaar zijn: Weapon Expert, Medic en Survivalist.

Veel gelekte details zoals je kunt lezen en hoewel er via officiële kanalen weinig over de game gesproken wordt, zal het vast niet lang meer duren totdat dit gebeurt. De release van de game is niet bekend, maar The Division Heartland zal voor april 2023 moeten verschijnen.