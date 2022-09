Naughty Dog heeft vandaag een nieuwe update voor Uncharted: Legacy of Thieves Collection uitgebracht en het enige wat deze update doet, is VRR beschikbaar stellen in de game. Met update 1.002 is deze optie nu beschikbaar in het menu.

Je vindt de VRR optie onder de noemer ‘Unlocked framerate’ onder de Display instellingen. VRR is beschikbaar voor zowel Uncharted 4: A Thief’s End en Uncharted: The Lost Legacy, die beide deel uitmaken van deze mooie collectie.