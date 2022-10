Review | Nacon RIG 800 PRO HS – Het is voor ons inmiddels alweer een tijdje geleden dat we aan de slag mochten met een Nacon headset. Het is daarom interessant om te zien waar het merk nu precies staat met de headsets. De headset in kwestie is de RIG 800 PRO HS, wat voor Nacon geen kleine jongen is. De – op papier – premium headset is geschikt voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc, waarmee Nacon tegelijk ook weer een PS5 product aan z’n line-up mag toevoegen. Is de RIG 800 PRO HS de moeite waard op de PS5, of is het een kandidaat voor de budgetbak? Lees onze bevindingen hier.

Nog altijd hetzelfde design

We kennen de RIG headsets al jaren, zelfs toen ze nog onder Plantronics vielen. Tegenwoordig is de gaming headset-lijn eigendom van Nacon en we hoopten dat er het een en ander veranderd zou zijn. Helaas is het design van de RIG-lijn onveranderd gebleven: een industriële look, waarbij je in een oogopslag kunt zien hoe je de earcups kunt instellen aan de hand van de gaten in de hoofdband. De earcups klik je in en uit deze gaten om de omtrek te verstellen voor op je hoofd. Ook de hoofdband zelf is onveranderd gebleven in al deze jaren: buigzaam, taai plastic dat tegen een behoorlijk stootje kan, met eronder een nep leren (met nylon) hoofdband die op je hoofd rust. De earcups zijn van een nylon-achtig materiaal, ofwel stoffen earcups. De linkerearcup is tot slot nog voorzien van een microfoon die je omlaag/omhoog kunt klappen.

Er is werkelijk na al die tijd niks veranderd en kijkende naar de concurrent loopt Nacon flink achter als het aankomt op het design. Het straalt ‘goedkoop’ uit en ook de materiaalkeuzes laten de RIG 800 PRO HS niet overkomen als een premium product. Een Logitech, Astro of Corsair headset rond een prijsklasse van € 80,- stralen betere kwaliteit uit dan de RIG headset die we nu voor handen hebben. Nacon moet hier stappen in gaan nemen, want met een prijskaartje van € 149,99 verwachten we wel iets meer finesse dan dit. Een ander probleem dat we met de headset hebben is dat het ook niet heel comfortabel rust op ons hoofd. De earcups sluiten niet mooi om onze oren heen vanwege de ergonomie, want ze zitten vrij vlak op je oren en daarmee ontsnapt ook veel geluid tijdens het gebruik. Een wat meer meegaande vorm had het comfort beter kunnen maken. De headset is in deze wel erg licht te noemen, wat een pluspunt is.

Dit kan absoluut niet meer, Nacon…

De RIG 800 PRO HS is een draadloze headset. In dit geval wordt er in het pakket een charging dock meegeleverd. De dongle dien je in de dock te klikken, waarna je de dock aansluit op de PS5 om er verbinding mee te maken. Het is ons namelijk niet gelukt om de headset rechtstreeks met de PS5 te laten connecten, buiten de dock om. Erg merkwaardig en omslachtig. Een andere, ergere kwestie is dat de headset nog altijd gebruikmaakt van… micro-USB. Ja, je leest het goed. In 2022 moet de RIG 800 PRO HS opgeladen worden met een micro-USB kabel. Tegenwoordig maakt bijna niemand hier gebruik meer van, dus ook dat is een vreemde keuze. Gelukkig wordt deze bijgeleverd in de doos (voor de charging dock).

Daarbij moet ook opgemerkt worden dat de accuduur rond de 24 uur bedraagt, wat beduidend meer had mogen zijn (30-36 uur is wel een minimum als we kijken naar de concurrentie). Het lijkt erop dat Nacon een oude RIG 800 uit de stal heeft gehaald en die heeft getweaked om compatible te maken met een PS5-console. Een micro-USB aansluiting en een omslachtige manier van connecten is te belachelijk voor woorden om in deze te illustreren waar Nacon vooruitgang moet gaan boeken. Boven de micro-USB aansluiting van de headset, vind je het volumewiel, de link knop en tevens de power knop, met daarboven het voicechatwiel om je stem te reguleren in de chat. De plaatsing van deze knoppen is niet intuïtief te noemen. Met het connectie maken zegt een dame bij ons “headset connected” en daarna “headset disconnected”, terwijl we toch echt connectie hadden met de PS5… We worden moedeloos van dit soort dingen.

Veel bass, maar een erg onzuivere bende

De headset heeft veel gebreken als het aankomt op de meeste basiszaken. Qua geluid weet het ook niet zijn hoofd boven water te houden. Het eerste wat opvalt aan de geluidssignatuur is dat de bass erg prominent is. Het maakt het ook leuk om de headset te gebruiken bij actievolle content. Alleen is de rest van het geluidsspectrum ondermaats. Het is simpel gezegd niet zuiver: de middentonen zijn een tikkeltje te hoog, maar zowel de middentonen als de treble zijn erg onzuiver. We missen een bepaalde scherpte, waardoor deze headset met (competitief) gamen niet fijn is om op lange termijn te gebruiken. Ook de ruimtelijkheid is niet om over naar huis te schrijven. Het geluid ligt erg dicht op je oren en dat is wel jammer. Als het geluid meer had kunnen ademen, had de vrij neutrale (stalen) geluidssignatuur meer tot zijn recht kunnen komen. Hoewel de onzuiverheid nog altijd roet in het eten gooit.