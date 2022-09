Oculus Quest gebruikers zijn sinds november 2020 de enigen die Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge kunnen spelen. Daar komt verandering in, want volgend jaar zal de game ook voor PlayStation VR2 verschijnen.

De versie die op de virtual reality headset voor de PlayStation 5 uit zal komen, is een verbeterde versie. Het spel zal namelijk gebruikmaken van alle unieke features van PlayStation VR2, waaronder de haptische feedback van de controllers en headset, en eye tracking.

Wat je van Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition kunt verwachten, kan je in de trailer hieronder zien.