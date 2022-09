Capcom heeft eerder dit jaar een presentatie gehouden en hier werden verschillende updates omtrent Resident Evil-games gegeven. Ze hebben echter nog genoeg te melden en daarom zal de uitgever in oktober opnieuw een showcase organiseren.

Een precieze datum is nog niet bekend, maar wel weten we dat we tijdens die showcase meer te horen zullen krijgen over Resident Evil 4. Deze game ondergaat nu een remake behandeling en zal begin 2023 verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Zodra Capcom de datum van de Resident Evil showcase bekendmaakt, laten we het weten. Hieronder trouwens nog een trailer van de Winters’ Expansion voor Resident Evil 8: Village, die op 28 oktober uitkomt.