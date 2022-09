Xbox Series X|S-bezitters kregen vorige week te horen dat The House of the Dead: Remake op 23 september ook naar hun console zou komen. Aangezien de releasedatum nabij is, is er een nieuwe trailer vrijgegeven.

Er was nog geen informatie gegeven over welke verbeteringen er zijn doorgevoerd in de game voor de current-gen consoles van Microsoft en we zijn nog steeds niets wijzer geworden. De enige nieuwe details die zijn gedeeld is dat de graphics en performance van The House of the Dead: Remake is aangepast naar de Xbox Series consoles.

Aangezien je hier van alles onder kunt verstaan, moeten we waarschijnlijk tot aanstaande vrijdag wachten voordat we kunnen zien welke veranderingen dit zijn. Wellicht dat er lezers zijn die al wat verschillen met de Xbox One-versie zien in de nieuwe trailer die je hieronder kunt checken.

Kopers van de Xbox One-versie krijgen overigens een gratis upgrade naar de current-gen versie.