Waar veel hardware nog steeds te maken heeft met vertragingen of lastige verkrijgbaarheid, heeft Valve de zaken uitstekend voor elkaar. Het bedrijf wist eerder dit jaar al vooruit te lopen op het leveren van Steam Deck voorbestellingen en via Steam geven ze nu een update dat hun verwachtingen weeral overtroffen zijn.

De productie is nog verder toegenomen en daardoor kunnen ze iedereen die voor het vierde kwartaal gepland stond nu al uitnodigingen sturen voor een aankoop. Met andere woorden: als je pas in het vierde kwartaal aan de beurt zou zijn, loont het om je inbox in de gaten te houden.

“Zoals sommigen op het internet hebben opgemerkt (Reddit!), verwerken we de reserveringen sneller dan verwacht. Dit is vanwege de toegenomen productie en omdat we onze eigen inschattingen opnieuw hebben overtroffen. Met de reeks e-mails van vandaag hebben we nu uitnodigingen verstuurd voor alle reserveringen van het derde kwartaal (juli-september).

Nu het derde kwartaal eerder klaar is, krijgen we een voorsprong op de volgende reeks reserveringen en werken we aan reserveringen die waren gepland voor het vierde kwartaal. We hebben de winkelpagina aangepast om dit weer te geven, met een bijgewerkt tijdskader: september-december”