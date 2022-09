Er gingen al wat geruchten rond dat een studio van Electronic Arts bezig zou zijn met een game rondom Iron Man. Zojuist heeft EA Motive een bericht gepubliceerd op de site van EA, waarmee ze dat bevestigen. Om precies te zijn is de game al even in ontwikkeling en het team wordt geleid door Olivier Proulx, die eerder aan Guardians of the Galaxy heeft gewerkt.

Het betreft hier een third-person actie-avonturen game die de focus op de singleplayer legt. De game wordt gemaakt in nauwe samenwerking met Marvel Games en het avontuur zal qua verhaal direct z’n inspiratie uit de rijke Iron Man-geschiedenis halen. Afgezien van deze informatie en de bovenstaande afbeelding, zijn er verder geen inhoudelijke details vrijgegeven.

Wel kon men nog kwijt dat de game in pre-productie fase verkeert en dat we updates zullen moeten afwachten zodra de game verder in ontwikkeling is. Het is nog onbekend wanneer de game moet verschijnen.