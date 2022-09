Sonic the Hedgehog staat regelmatig in de schijnwerpers met diverse vormen van entertainment. Zo zijn er inmiddels alweer twee films rondom de blauwe egel verschenen en in november zal ook Sonic Frontiers uitkomen. De populariteit van Sonic is dus aan het toenemen en ook Netflix speelt hier op in. In mei werd een teaser gedeeld, maar we kregen nog niet veel van Sonic Prime te zien. Daar is nu verandering in gekomen.

De streaminggigant heeft nu de eerste teaser trailer van de show gedeeld, waarin je Sonic op volle snelheid over je beeldscherm ziet razen. We zien naast Sonic ook iconische personages als Dr. Eggman en Shadow the Hedgehog voorbij komen. Zijn aartsvijand Dr. Eggman lijkt in ieder geval weer weinig goeds in de zin te hebben en daar steekt Sonic in de teaser trailer al een stokje voor.

Hieronder kan je de eerste beelden van Sonic Prime bekijken. Een releasedatum voor de show is nog niet bekendgemaakt.