Als je een abonnement hebt op EA Play, dan profiteer je van de mogelijkheid om games voor aanschaf te spelen via een trial. Dit is natuurlijk ook mogelijk met FIFA 23 en die trial is nu beschikbaar voor de PlayStation 5.

Als je lid bent van EA Play en FIFA 23 in pre-order hebt staan, dan is het nu mogelijk om de game te downloaden en spelen. Iedereen die geen toegang heeft tot EA Play, maar de game al wel heeft binnengehaald via een pre-load, zal een timer te zien krijgen.

Voor de trial is het nodig om de game op je PlayStation 5 te hebben staan. Als dat eenmaal het geval is ga je op het icoontje van FIFA 23 staan en als je via opties op ‘Product bekijken’ klikt, zie je de optie om de trial te starten. Als de PlayStation 5 zegt dat je niet de juiste rechten hebt, dan dien je de licenties even te herstellen via de systeeminstellingen.

FIFA 23 verschijnt op 30 september.