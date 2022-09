De Koreaanse uitgever PUBG is vooral bekend van het populaire PlayerUnknown’s BattleGrounds en heeft al langere tijd meerdere hete ijzers in het vuur hangen. Zo wordt er hard gewerkt aan de horrorgame The Callisto Protocol door ontwikkelaar Striking Distance Studios, dat onder dezelfde paraplu valt. Ook is bekend dat zij het PUBG-universum willen uitbreiden. De uitgever lijkt nu aan nog iets nieuws te werken wat nog niet eerder is getoond.

De naam van de game is nog onbekend, maar het is gebaseerd op de Koreaanse novel series ‘The Bird that drinks Tears’. De trailer heeft dezelfde naam en laat het concept zien van deze duistere, fantasy titel. Verwacht dus geen gameplay in deze trailer, maar het geeft wel een duidelijke setting aan en een goede eerste indruk. Het lijkt in ieder geval iets met het kunnen kijken in de toekomst of het verleden te maken te hebben.