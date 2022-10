Lance McDonald is een vrij bekende in de modcommunity en hij heeft vandaag via Twitter gemeld dat de PlayStation 5 ‘jailbroken’ is. Hij laat hierbij een video zien van debug settings op een retail PlayStation 5, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Sterker nog, in de gedeelde video wordt zelfs getoond dat de P.T. demo geïnstalleerd wordt op de console, wat officieel helemaal niet kan.

Volgens de laatste berichten is de exploitmethode om dit überhaupt voor elkaar te krijgen vrij onstabiel. Verder is het mogelijk om data te lezen en weg te schrijven, maar het is niet mogelijk om iets daadwerkelijk uit te voeren. De P.T. demo kan bijvoorbeeld geïnstalleerd worden, maar spelen is niet mogelijk. Tot slot is de exploit te realiseren op firmware 4.03, die eind 2021 relevant was.

Natuurlijk kijkt Sony ook mee en zij zullen ongetwijfeld stappen ondernemen om de beveiliging van het platform verder aan te scherpen.