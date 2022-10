Waar Sony in het verleden niet al te vaak te maken had met het lekken van informatie, is dat dit jaar veranderd. Zo lekte de aankondigingstrailer van The Last of Us: Part I bijvoorbeeld via de PlayStation Direct shop. Daarnaast gonst het van de geruchten aan de hand van insiders, die veel informatie van mensen dichtbij Sony krijgen.

Het meest recente voorbeeld is natuurlijk dat er gewerkt zou worden aan een remaster/remake van Horizon: Zero Dawn. Het blijkt nu dat deze titel op een gelekt document terugkomt, dat onder andere recent aan Gematsu is aangeboden. Zij kunnen deze Horizon geruchten dus op basis van hun eigen informatie bevestigen.

Op dit moment zou het document in kwestie rondgaan, waarop veel geheime informatie staat over waar diverse studio’s van Sony mee bezig zijn. Het zou dus goed kunnen dat we de komende dagen/weken nog meer leaks zullen krijgen omtrent andere titels.