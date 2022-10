NetherRealm Studios heeft ondertussen een haast feilloze reputatie weten op te bouwen. Hun twee vechtfranchises – Mortal Kombat en Injustice – hebben een grote schare fans bij elkaar gespaard, die telkens steevast uitkijken naar het volgende project van creatief brein Ed Boon. Wat de toekomst van de ontwikkelaar betreft, had Boon op Twitter alvast het volgende te zeggen.

PSA/FYI We know a lot of you are excited about the next NRS game announcement & it will happen in due time. But first it all about 30 years of Mortal Kombat. That’s what we’re going to celebrate and focus on.

Our next game announcement will be separate from MK30 ❤️

— Ed Boon (@noobde) October 5, 2022