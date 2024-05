Het tweede seizoen van The Last of Us komt met zijn release in 2025 langzaam maar zeker dichterbij. De reeks is volop aan het filmen en dat betekent uiteraard dat we regelmatig nieuws mogen verwelkomen. Zo kunnen we vandaag melden dat niemand minder dan Jeffrey Wright de cast vervoegd heeft als Isaac, leider van het Washington Liberation Front.

Waarom is dit de moeite van het vermelden waard? Wel, om te beginnen is Wright een gerenommeerd acteur, die reeds schitterde in films als Casino Royale en The Batman. Daarnaast speelde Wright het personage van Isaac al in de videogame waarop het tweede seizoen gebaseerd is. Niemand lijkt ons dan ook beter geplaatst om hem (nogmaals) leven in te blazen.