The Last of Us: Part II is ook in de geremasterde versie erg fijn om te spelen, al wil dat niet zeggen dat er geen ruimte voor verbetering is. Naughty Dog komt nu met update 1.1.2 aanzetten, een patch die de game aangenamer maakt door enkele problemen de wereld uit te helpen. Onder dit bericht vind je zoals gewoonlijk een volledig overzicht.

Wat kan je zoal verwachten? Wel, clickers komen nu niet meer vast te zitten in het decor en kunnen zo ook je voortgang niet langer belemmeren. Het importeren van PS4-saves zorgt er nu voor dat de Trophies die je reeds behaalde weer unlocken. En je hoeft niet langer bang te zijn dat je geen mêlee kan uitvoeren tijdens het laatste gevecht.