Eerder deze maand kwam het nieuws naar buiten dat er een making of-documentaire zou verschijnen over The last of Us: Part II. Een releasedatum werd toen niet gegeven, maar daar is nu verandering in gekomen.

De documentaire laat zien hoe het er aan toeging tijdens het ontwikkelen van The Last of Us: Part II. Dit was moeilijker dan normaal, omdat een deel van de game gemaakt moest worden tijdens de coronapandemie. Onder andere Neil Druckmann en Troy Baker zullen hun zegje doen over deze tijd.

Het eerste deel van The Last of Us kreeg ook een making of-video met de titel ‘Grounded’. Het zal je vast niet verbazen dat de documentaire nu Grounded II heet. Je kan deze vanaf 2 februari op YouTube bekijken of als onderdeel van The Last of Us: Part II Remastered.

De video zal namelijk volgende week door middel van een update worden toegevoegd aan de game, dit samen met nieuwe skins voor Ellie en Abby.