In 2014 liet Naughty Dog een documentaire op ons los. De film heette Grounded en bevatte een gedetailleerde weergave van het productieproces van The Last of Us. Nu zijn we ettelijke jaren verder en staan we op het punt om een remaster van het tweede deel te verwelkomen. Hoog tijd voor een nieuwe documentaire, dus.

En jawel, Naughty Dog stelt niet teleur. Ze hebben Grounded II: Making The Last of Us: Part II aangekondigd met een trailer, die je zoals gewoonlijk hieronder kan bekijken. De documentaire zal alles belichten, van het schrijfproces tot motion capture, met een speciaal oog voor de moeilijke werkomstandigheden tijdens de Covid-19 pandemie.