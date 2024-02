Vorige week liet Naughty Dog weten wanneer de Making of-documentaire van The Last of Us: Part II te zien zou zijn. Heb je dat nieuws gemist of ben je de datum alweer vergeten, hierbij een reminder: je kan deze docu inmiddels bekijken.

Er is veel werk gemaakt van de Making of-documentaire over het tweede The Last of Us deel. Je krijgt namelijk een zeer gedetailleerd beeld van hoe de game tot stand is gekomen. Het is dan ook een lange zit, want de documentaire duurt 2 uur. Check het hieronder.