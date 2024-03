Nadat Pedro Pascal en Bella Ramsey een seizoen lang schitterden als respectievelijk Joel en Ellie in het eerste seizoen van HBO’s The Last of Us, krijgt het duo in seizoen 2 het gezelschap van enkele andere interessante figuren. Enkele daarvan kregen reeds officieel een vertolker toegewezen. Zo zal Kaitlyn Dever (Booksmart) de controversiële rol van Abby voor haar rekening nemen, Young Mazino (Beef) Jessie spelen én Isabella Merced (Sicario 2) proberen te schitteren als Dina.

Die cast is inmiddels nog wat verder aangedikt. De crew die in The Last of Us: Part II Abby vergezelde op haar avonturen zal immers in het tweede seizoen van de tv-reeks zijn opwachting maken. Ook zij zullen vormgegeven worden door een bende getalenteerde acteurs. De bekendste naam is Danny Ramirez (Top Gun: Maverick), die Manny zal spelen. Daarnaast vinden we ook Tati Gabrielle (You), Ariela Barer (Runaways) en Spencer Lord (Riverdale) terug, als respectievelijk Nora, Mel en Owen.