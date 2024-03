Sony heeft inmiddels al een beetje de gewoonte aangekweekt om hun first-party exclusives na enige tijd op de PlayStation ook op de pc uit te brengen. Een recent gerucht lijkt nu te suggereren dat er een nieuwe pc-port in de pijpleiding zit: The Last of Us: Part II Remastered.

Deze info komt van leaker @Silknigth op X die het volgende te zeggen heeft:

“Sony’s upcoming PC game is The Last Of Us Part 2 Remastered. Its announcement is expected next month, although the exact date is unknown. There will be a longer-than-usual period between the announcement date and the release day. #TheLastofUs “

De port zou dus volgende maand aangekondigd worden, maar kennelijk zou het wel ‘langer dan gebruikelijk’ duren vooraleer de game echt uitkomt. Uiteraard is dit geen officiële info, maar Silknigth heeft wel al eerder vrij accuraat voorspellingen gedaan, wat zijn/haar woorden kracht bijzet. We hopen echter wel dat deze port er beter zal uitzien dan The Last of Us: Part I op de pc.