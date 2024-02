Neil Druckmann en Bruce Straley duwden Naughty Dog naar ongekende hoogtes toen zij The Last of Us op de wereld hebben gezet. Druckmann werd zelfs gepromoveerd tot vice president van de Amerikaanse studio. Een vervolg liet lang op zich wachten en het is voor nu nog onbekend waar men aan werkt.

Het maken van een goede game is moeilijk en vooral heel erg stressvol, zo erkent Druckmann in gesprek met de rapper Logic. Hij zegt dat de druk sinds Uncharted 2 – waar hij de designer van was – enorm groot is geworden, omdat de ontwikkelaar sindsdien in de spotlights staat. Hij ziet zichzelf daarom ook niet nog voor lange tijd grote blockbuster games maken. Hij verwijst daarbij naar regisseur Quentin Tarantino, die tevens lange tijd roept dat hij slechts tien films gaat maken.

Helemaal stoppen met het maken van games zal het waarschijnlijk niet worden, maar Druckmann ziet zichzelf met de tijd overstappen naar kleine projecten waar hij nog steeds z’n creativiteit in kwijt kan.

“But you know, I’ve started thinking about how many more of these games do I have in me, and it’s not that many.”

Het volledige gesprek tussen Neil Druckmann en Logic kun je hieronder terugluisteren.