Mocht je nog niet in de gelegenheid zijn geweest om The Last of Us: Part II Remastered te spelen, of je twijfelt over een aanschaf? In dat geval goed nieuws, want Sony PlayStation heeft een trial van 2 uur beschikbaar gesteld voor PlayStation Plus Premium abonnees.

Het gaat hier dus om de heruitgave van de game die begin dit jaar verscheen en is aangevuld met wat geschrapte levels, een modus waarin je muziek kunt maken en de roguelike modus No Return. Zodra je trial van 2 uur erop zit en je verder wilt spelen, dien je de game aan te schaffen.

Bij aanschaf kan je verder op het punt waar je bent gebleven, omdat de opgeslagen data meegenomen kan worden naar de volledige versie van de game. Meer over deze uitgave lees je in onze special.