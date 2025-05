Er is een teaser uitgebracht voor de vijfde aflevering van het tweede seizoen van de HBO serie The Last of Us. De teaser kwam kort na de uitzending van de vierde aflevering uit en geeft ons een voorproefje van wat we volgende week kunnen verwachten. Bekijk hem hieronder.

Seizoen 2 bestaat uit zeven afleveringen en bevat maar een deel van het verhaal uit de originele The Last of Us: Part II game. De rest van het verhaal zullen we te zijner tijd in seizoen 3 kunnen bewonderen.