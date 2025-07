Nieuwe update laat je The Last of Us: Part II nu in chronologische volgorde spelen

Naughty Dog heeft een nieuwe update voor The Last of Us: Part II uitgebracht. Deze update is interessant, want het laat spelers toe om het verhaal van de game in chronologische volgorde te ervaren.

Iedereen die de game reeds gespeeld heeft weet dat het verhaal non chronologisch uit de doeken gedaan wordt, wat op zich helemaal prima is. Maar door de game nu in chronologische volgorde te spelen, krijg je een wat andere ervaring.

De reden dat het verhaal oorspronkelijk niet chronologisch is, heeft te maken met het realiseren van de maximale impact. De vraag bleef echter bestaan: wat nu als je het verhaal wel chronologisch kan beleven, hoe voelt dat? Met deze update krijg je een antwoord op die vraag.

Hieronder hetgeen de ontwikkelaar over de update te vertellen heeft.

“Those who have already played will know its story is told non-linearly, as Ellie and Abby’s motivations, realizations, and emotional stakes unfold across myriad flashbacks and present-day storylines. While this structure is very intentional and core to how our studio wanted Part II‘s themes and narrative beats to impact players, we always wondered what it would be like to experience this story chronologically. And now finally, we can answer that question.

Through the new Chronological mode, we believe players will gain even deeper insight into Part II‘s narrative. Players will be able to see how Ellie being gifted a guitar flows so neatly into her learning to play, for example, while the journey through Seattle will showcase the fascinating parallels between Ellie and Abby’s crisscrossing journeys. You’ll see just how close they come into running into each other, how their actions impact each other, and more.

It was no small feat to bring The Last of Us Part II‘s story chronologically together, given that Part II‘s story is so meticulously put together. We’re grateful to the developers both at Naughty Dog and our partners at Nixxes to make the Chronological mode as smooth as possible. And while we of course recommend players still new to the game to play through Part II‘s story as was originally developed, the team’s hard work has paid off with a fascinating new way to enjoy this chapter.”