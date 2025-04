Special | The Last of Us: Part II Remastered op pc – Sinds Sony is begonnen met games voor de pc uitbrengen hebben we al de nodige toppers in een prima staat op pc mogen verwelkomen. Alle ogen van pc-gamers zijn vanzelfsprekend gericht op de games van Naughty Dog wat toch wel dé studio van Sony genoemd mag worden. Het was daarom even slikken dat eerdere ports van Naughty Dog-games nou niet bepaald de beste ports waren die we hebben meegemaakt. Gelukkig leert Sony ook van zijn fouten. Deze keer heeft Iron Galaxy het gelukkig niet voor het zeggen als ontwikkelaar en is The Last of Us: Part II Remastered ondergebracht bij Nixxes. Hoewel Nixxes’ laatste port niet zonder problemen was is hun werk over de algehele lijn gezien erg goed te noemen. Vol vertrouwen begonnen wij aan The Last of Us: Part II Remastered op pc.

Het valt mee

De systeemeisen van The Last of Us: Part II Remastered zijn behoorlijk redelijk te noemen. Aanbevolen voor onze resolutie wordt een GeForce RTX 3070 of een Radeon RX 6800 genoemd. In dat opzicht mogen we behoorlijke prestaties verwachten van het door ons gebruikte systeem.

CPU: AMD Ryzen 5800X3D – 3,4Ghz

RAM: 32GB Corsair Vengeance LPX – 3200Mhz

GPU: MSI Radeon 6900XT Gaming Z Trio – 16GB

Moederbord: MSI B550 Gaming Plus

Opslag: Solidigm P44 Pro 2TB, Kingston Fury Renegade 2TB, Crucial MX500 2TB

Scherm: AOC Agon Pro AG276QZD2 – 1440P, 240hz

Een goede start

We installeerden de game op de Solidigm SSD en krijgen in eerste instantie een vloeiend ogende ervaring. Natuurlijk is The Last of Us: Part II Remastered van zichzelf al een prachtige game, maar je krijgt bijna een geheel nieuwe liefde voor alle details die in de game aanwezig zijn. Alles ziet er werkelijk puntgaaf uit. Met alle instellingen op de hoogste stand zonder gebruik van upscalers wisten we een framerate van gemiddeld 75fps te realiseren op een 1440p resolutie. Er valt natuurlijk nog veel meer te behalen, want deze port is voorzien van een arsenaal aan upscale mogelijkheden.

Nixxes heeft er voor gezorgd dat deze port van alle markten thuis is. We hebben AMD FSR 3.1, Nvidia DLSS 3 én Intel XeSS. Wij gebruikten vanzelfsprekend FSR op de ‘quality’ stand in combinatie met Frame Generation en daarmee kwamen we op 100fps gemiddeld uit. Op de aller drukste momenten hadden we dan dips richting de 75fps wat het gewoon een uiterst vloeiende ervaring maakt. De opties die we hebben kunnen testen, de Nvidia technieken werken enkel op Nvidia kaarten, zijn ook allemaal in orde en toonden geen gekke gebreken zoals we bij Marvel’s Spider-Man 2 op pc hebben gemerkt. Op technisch gebied verdient The Last of Us: Part II Remastered dus een dikke pluim.

Én een goed einde

Wij hebben The Last of Us: Part II Remastered hoofdzakelijk met muis en toetsenbord gespeeld en in onze ervaring werkte dat erg prettig. Je merkt ook duidelijk dat het richten met zowel muis als met een analoge stick op een controller prettig werkt. Er is dus duidelijk aandacht gestoken in de verschillende besturingsopties. Hierbij kent de DualSense vanzelfsprekend dezelfde functies als de PlayStation 5-versie van de game, denk aan haptische feedback en de adaptieve triggers.

Oké, misschien is er één ding waar sommige gamers over kunnen struikelen en dat is de PlayStation Network integratie. Gelukkig is deze allesbehalve verplicht. Mocht jij het wel leuk vinden om jouw PlayStation-account te koppelen, dan krijg je een cosmetic en vijftig punten in-game om bepaalde bonussen te ontgrendelen. Het zou ook een beetje raar zijn wanneer een singleplayer game dit zou gaan verplichten, maar je weet het tegenwoordig natuurlijk nooit.

Conclusie

Een uiterst goed verzorgde port. De schade die geleden is met de pc-port van The Last of Us: Part I is Sony niet in de koude kleren gaan zitten en dus hebben ze Nixxes op hun best benut. De port van The Last of Us: Part II Remastered is rijk aan opties en biedt ook een goed geoptimaliseerde ervaring op pc. Wij zijn tevreden met de performance op de door ons gebruikte pc alsook de besturing waar duidelijk meer aandacht in is gestoken. Een uiterst goede port waar je geen seconde over hoeft te twijfelen indien je als pc-gamer het tweede deel van The Last of Us wilt ervaren.