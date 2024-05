Vorige week vrijdag rapporteerden we dat Neil Druckmann wel erg grote verwachtingen heeft voor het mysterieuze nieuwe project van Naughty Dog. In een interview dat Sony had vrijgegeven zou de man gezegd hebben dat de game de wijze waarop mainstream spelers naar het medium kijken helemaal zou kunnen veranderen. Een statement dat blaakt van zelfvertrouwen.

Druckmann beseft ook dat dit soort uitspraken een beetje als grootheidswaanzin klinken en zit dan ook met de zaak verveeld. Hij heeft namelijk nooit letterlijk gezegd wat er in het interview stond. Op X plaatste de grote man van Naughty Dog dit weekend het échte citaat, dat een stuk langer is, maar ook genuanceerder en vooral milder overkomt.

“Because of The Last of Us, and the success of the show, people even outside of gaming are looking at us to see what it is that we put out next. I’m very excited to see what the reaction for this thing will be — and I’ve already said too much about it. I’ll stop there.”