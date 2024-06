Sony is langzaam maar zeker steeds meer PlayStation exclusives naar de pc aan het brengen. Zo is Ghost of Tsushima net uit en zijn God of War: Ragnarök en Until Dawn onderweg. Kennelijk kan Sony vrijwel direct een nieuwe titel voor de pc uitgeven, want The Last of Us: Part II zou namelijk al een tijdje klaar zijn.

Leaker billbil-kun laat op Dealabs weten dat de pc-versie van The Last of Us: Part II al sinds november 2023 gereed is om uitgebracht te worden. De reden dat het spel niet wordt uitgegeven is de leaker echter onbekend.

Wellicht wacht Sony tot het tweede seizoen van de The Last of Us tv-serie uitkomt. Als dat zo is, dan zal het nog even duren voordat de pc-port beschikbaar wordt gesteld, want de tv-serie komt pas in de eerste helft van volgend jaar uit.