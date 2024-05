Volgens het laatste nieuws gaat het filmen van de HBO-serie The Last of Us: Season 2 van een leien dakje. We weten echter nog niet precies wanneer we het eindresultaat kunnen zien al werd wel regelmatig begin 2025 al mikpunt aangehouden. Hier lijk nu iets meer duidelijkheid over te zijn.

Discussing Film laat via een X-post weten dat The Last of Us: Season 2 zeker in de eerste helft van 2025 zal verschijnen. Dit zouden bronnen van Deadline hebben aangegeven. Dit zou heel goed mogelijk zijn, want actrice Bella Ramsey – die Ellie in de serie speelt – heeft al eerder gezegd dat het tweede seizoen van The Last of Us mogelijk eind 2024 of begin 2025 zou verschijnen.