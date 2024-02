Pedro Pascal, onder gamers vooral bekend als Joel uit The Last of Us op HBO, heeft afgelopen weekend een prijs gewonnen bij de SAG Awards. Hij kreeg namelijk een beeldje (Beste Male Actor in Drama Series) uitgereikt voor zijn rol in The Last of Us, wat overduidelijk een verrassing voor hem was. Zie daarvoor de onderstaande video.

Speciaal voor het evenement is Pascal vanuit Vancouver in Canada naar Los Angeles gevlogen en de reden waarom hij in Canada verblijft is vast geen verrassing: hier vinden opnames van het tweede seizoen plaats. Inmiddels is men zo’n twee weken bezig met het opnemen voor het tweede seizoen.

Natuurlijk kon Pascal niet in detail treden over waar ze precies mee bezig zijn, wel geeft hij aan dat het allemaal voortreffelijk verloopt. Of in zijn woorden:

“Filming is going amazing, it’s sort of awe-inspiring the kind of focus and dedication that everyone has going into Season 2.”

Hij vervolgde door te vertellen dat hij de samenwerking met producer Craig Mazin en Bella Ramsey (Ellie) ervaart als iets wat hij nooit eerder heeft meegemaakt. Men werkt nog harder dan in het eerste seizoen het geval was, en dat is ongelofelijk volgens Pascal.

“This kind of guide and leadership that I’ve not experienced before.[…]It’s incredible to be back home with them and creatively and everybody, our entire crew, they’re working harder than I could even imagine, even harder than our first season which is close to impossible. It’s pretty inspiring and unbelievable and this is because of them.”

Dat belooft wat voor het tweede seizoen als die energie, motivatie en drive erin zitten. Het tweede seizoen zal in 2025 op HBO Max verschijnen.