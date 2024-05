Nu de release van Tekken 8 al enige tijd achter ons ligt, blijft Bandai Namco de game voorzien van nieuwe content om de spelers bezig te houden. Het eerstvolgende personage dat aan het roster toegevoegd zal worden is Lidia Sobieska, die gepland staat voor deze zomer.

Wanneer zij precies beschikbaar zal komen is nog niet bekend, maar hieronder check je haar in ieder geval in actie. Binnen de Tekken franchise is zij een soort nieuwkomer, gezien ze debuteerde in Tekken 7 en nu dus voor de tweede keer haar opwachting zal maken.