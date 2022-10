Eerder verscheen The Legend of Tian Ding al op de Nintendo Switch en pc, maar nu is het ook de beurt aan de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S. De game zal op 31 oktober verschijnen en vertelt het verhaal van een Taiwanese Robin Hood, die vecht tegen de rijken en voor de armen.

De game is een sidescrolling actiegame met een focus op Kung Fu en speelt zich af in de straten van Taipei in het begin van de 20e eeuw. Op de Nintendo Switch en pc scoorde de game redelijk goed en dus voorzien wij een soepele release op de andere consoles. Zoals je in de onderstaande Xbox-trailer ook kan zien, zal de game namelijk draaien op 120fps.

Als je de game op de Xbox wilt spelen, dan hebben we goed nieuws: de titel zit vanaf release bij Xbox Game Pass.