Op maandag 10 juni organiseert Ubisoft een nieuwe editie van Ubisoft Forward en tijdens deze showcase krijgen we te zien wat de uitgever van plan is voor het komende jaar en misschien de jaren daarna. We weten al dat Assassin’s Creed Shadows aanwezig zal zijn, want tijdens de showcase krijgen we de eerste gameplay te zien.

Uit een presentatie van de financiële resultaten blijkt via een vooruitblik dat we tijdens de showcase ook updates krijgen rondom Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence en XDefiant. Een andere game die aanwezig zal zijn tijdens de showcase is Star Wars Outlaws, die eind augustus zal verschijnen.

Ubisoft kennende hebben ze ook nog wat verrassingen achter de hand. Zo is de kans vrij groot dat we de aankondiging zien van Far Cry 7 en wellicht worden de remakes van Prince of Persia: The Sands of Time en Splinter Cell (eindelijk) van een releasedatum voorzien.