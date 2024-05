Sony heeft afgelopen week de laatste cijfers bekendgemaakt en daaruit leerden we dat de PlayStation 5 momenteel op 59.3 miljoen verscheepte units staat. Interessant is dat Sony tegelijkertijd ook bekendmaakte dat er momenteel 118 miljoen actieve gebruikers op het PlayStation Network zijn.

Een eenvoudige rekensom maakt dat ongeveer de helft van de PlayStation Network gebruikers dus nog op oudere systemen zit, waarvan het grootste gedeelte ongetwijfeld de PlayStation 4 zal zijn. Dat is opvallend, want we zijn inmiddels ruim 3,5 jaar onderweg in de huidige consolecyclus.

Nu stapt lang niet elke gamer direct over naar een nieuwe console, wat in het geval van de PlayStation 5 destijds vanwege tekorten ook lastig was. Toch is het interessant om te zien dat maar liefst de helft van de PlayStation gamers nog op een oudere generatie zit.

Dat is specifiek in deze twee generaties ergens ook weer niet zo heel gek, omdat de meest populaire games op beide systemen beschikbaar zijn. Dan hebben we het over de Call of Duty’s, FC-games, Fortnite en een reeks van andere grote titels die veelal cross-gen zijn uitgekomen.

Steeds meer ontwikkelaars en uitgevers kiezen echter voor een release op enkel de meest moderne systemen, waardoor de groep die is achtergebleven zo langzamerhand ook de overstap gaat/zal maken. Het is hypothetisch, maar in deze veronderstelling is het aannemelijk dat de PlayStation 5 verkopen onverminderd door blijven gaan.