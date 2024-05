Sony heeft de financiële cijfers bekendgemaakt en daaruit blijkt dat de PlayStation 5 dichtbij de 60 miljoen verscheepte exemplaren zit. Op 31 maart 2024 stond het totale aantal verscheepte units namelijk op 59.3 miljoen. In het eerste kwartaal werden er 4.5 miljoen consoles verscheept, wat een daling is van 1.8 miljoen tegenover dezelfde periode een jaar eerder.

Tegelijkertijd wist Sony in het hele fiscale jaar, dat op 31 maart eindigde, 20.8 miljoen units te verschepen wat dan weer een groei van 1.7 miljoen is tegenover het vorige fiscale jaar. Verder heeft Sony laten weten dat er op 31 maart in totaal 118 miljoen actieve PlayStation Network gebruikers waren, wat een groei van 10 miljoen is tegenover het jaar daarvoor.

Tot slot werden er 72.6 miljoen games verkocht op de PlayStation 4 en PlayStation 5 gezamenlijk, wat een groei van 4.6 miljoen games is tegenover de 68 miljoen games het fiscale jaar eerder.