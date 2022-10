De Xbox Series S is op meerdere manieren het kleine broertje van de Series X. Naast dat hij natuurlijk een disc drive mist en minder kracht aan boord heeft, is het daadwerkelijke apparaat ook een stuk kleiner dan zijn grote broer. Het wordt nu wel een beetje te gek wanneer je ziet dat de nieuwe top-of-the-line videokaart van NVIDIA, in ieder geval in de lengte, groter is dan een volledige console.

Twitter gebruiker Okami Games deelde een tweet met daarin een foto waarop de Xbox Series S en NVIDIA’s RTX4090 langs elkaar liggen. Een andere twitteraar ging zelfs zo ver om de RTX 4090 naast een PlayStation 5 en Xbox Series X te plaatsen, diverse handhelds en een andere behoorlijk grote videokaart. Toch haalt die het niet bij hoe kolossaal de RTX 4090 is.